4 قرارات حكومية جديدة بشأن الاستثمار (الجريدة الرسمية)

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 4 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستثمار.

وأشار القرار الأول إلى تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

كما نصت المادة الأولى من القرار الثاني على: توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة - التعليم - الرياضة) بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و (ب) طبقا للجدولين المرافين.

ونصت المادة الثانية: تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز الواردة بالجدولين المرافقين.

قرار رقم 982

التزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع في المشروعات الاستثمارية.

قرار رقم 983

تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و (ب) وفقا لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار.

وجاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي: