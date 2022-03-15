الأوقاف: منح لماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.. الشروط والأوراق المطلوبة

كتب- محمود مصطفى:

في إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي، تعلن وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" والذي تنفذه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ للحصول على منحة الماجستير بإدارة الأعمال (EMBA) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفق الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي، والذي جاء فيه:

تعلن الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" وفقًا للاتفاقية رقم 263 – 298الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص هذه الاتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة في النمو الاقتصادي القومي، وهذه المنح متاح للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.

1- نوع الإيفاد:

– منحة للحصول على درجة الماجستير بإدارة الأعمال (EMBA) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عام، وهذه المنحة ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنح محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

2- التقدم للبرنامج :نموذج التقدم للبرنامج (A ومعايير المفاضلة والاختيار (B) والخاصة بالمنحة المشار إليها متاحة على الموقع الإلكتروني لإدارة البعثات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 فبراير حتى الخميس 31 مارس 2022.

- ستقبل المقترحات وملفات السادة المرشحين اعتبارا من يوم13 فبراير 2022 وحتى 31 مارس 2022.

- يتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.

- لا تمييز بين المتقدمين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر.

شروط المنحة:

– الحصول على 79 درجة في اختبار (TOEFL IBT) أو 6.5 درجة في اختبار (I ELTS Academic) مع الحصول على 7 في (WRITING) بالنسبة ( IELTS Academic) أو 21 في (WRITING ) بالنسبة (TOEFL IBT)

- العمل بوظيفة دائمة أو بنظام التعاقد في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على ألا تقل خبرة المتقدم عن 8 سنوات وتشمل تلك الفترة 5 سنوات في منصب قيادي وأن يحصل الدارس على تفرغ من جهة عمله طوال فترة التحاقه بالبرنامج.

– لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

– الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GRE في حالة طلب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

– ألا يكون المرشح قد سبق له الاستفادة من البرنامج أو الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على الماجستير ، وذلك خلال آخر عامين.

خطوات التقدم للمنح:

• تعيين منسق لكل مؤسسة ، ويكون هو الوحيد دون غيره المخول له التعامل مع وحدة المعونة الأمريكية بالإدارة المركزية للبعثات على أن يشمل خطاب تفويض المنسق البيانات الآتية: الاسم – الوظيفة – جهة العمل – البريد الإلكتروني– رقم الموبايل.

• تقديم المقترح البحثي والأوراق المطلوبة لكل مرشح ، وذلك عن طريق منسق المؤسسة في موعد أقصاه31 مارس 2022.

• تلتزم المؤسسة بالإعلان الداخلي مع تقديم صورة من الإعلان ذاته.

• سيتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي. على أساس نموذج معايير المفاضلة والاختيار(B) .

الشروط العامة الواجب توافرها في المرشحين:

• تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقا لمتطلبات المنحة. "شرط ملزم عند التقديم"

• أن يكون المرشح مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (GREEN CARD)

• أن يكون حاصل على مؤهل عالي (بكالوريوس- ليسانس).

• العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على ألا تقل خبرة المتقدم عن 8 سنوات وتشمل تلك الفترة 5 سنوات في منصب قيادي .

• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها (بالنسبة للذكور).

المستندات المطلوبة :

• نموذج الخاص بالمرشحين معتمد ومختوم.

• خطاب تفويض المنسق معتمد ومختوم ، على أن يشمل الخطاب البيانات الآتية : الاسم – الوظيفة – جهة العمل – البريد الإلكتروني – رقم الموبايل .

• صورة من الإعلان الداخلي للمؤسسة معتمد ومختوم .

• كشف بأسماء السادة المتقدمين بالإعلان الداخلي مختوم من السلطة التنفيذية بالمؤسسة.

• بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من المؤسسة (باللغة العربية).

• خطاب ترشيح من المؤسسة معتمد ومختوم (باللغة العربية والإنجليزية).

• الشهادات الحاصل عليها (بكالوريوس/ ليسانس – دبلومة – ماجستير – دكتوراه) مع شهادات تقديرات السنوات الدراسية للبكالوريوس أو الليسانس فقط (باللغة الإنجليزية).

• الشهادة الأصلية للمستوى اللغوي (IELTS)أو (TOEFL IBT)على أن تكون سارية وصالحة (الصلاحية بحد أقصى عامين من تاريخ إجراء الاختبار).

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

• صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

ثالثا: مستندات خاصة بمؤسسات القطاع الخاص، ويضاف إلى المستندات المشار إليها بعاليه المستندات الآتية:

• (بالنسبة للمؤسسة): خطاب تعريفي بالمؤسسة موضح به طبيعة عملها والكثافة العمالية وتاريخ إنشاءها ومدى مساهمتها في الاقتصاد القومي المصري، على أن يكون معتمد ومختوم بختم المؤسسة.

• (بالنسبة للمرشحين): برنت تأمين قطاع خاص لكل مرشح.

ملاحظات مهمة:

• يتم إرسال نموذج A وبيان الحالة الوظيفية الخاص بكل مرشح على الإيميل usaid@cdm.edu.eg

• تقدم المستندات إلى وحدة المعونة الأمريكية في موعد أقصاه 31 مارس 2022 الساعة الثانية والنصف مساء.

العنوان: وزارة التعليم العالي – الإدارة المركزية للبعثات (7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا مدينة نصر – حي السفارات – القاهرة) الدور السادس.

• لن تقبل الملفات في حال وجود مستندات مكتوبة بياناتها بخط اليد سواء في نموذج A أو بيان الحالة الوظيفية.

• لن تقبل الملفات في حالة نقص أي مستند من المستندات المشار إليها ، فالملف يقبل بكامل مستنداته دفعة واحدة.