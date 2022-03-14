وزير الأوقاف لنواب الشيوخ: أصدرنا أكثر من 250 مؤلف ومترجم في الوعي العام

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جهود الوزارة في قضية الوعي، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تواجه مشكلة المادة العلمية، بسبب حاجتها لإعداد قراءة جديدة لكتب التراث، وهو ما تم الانتهاء منه خلال الفترة لماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف بحضور وزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال جمعة، تم إعداد المادة العلمية، ونعمل على استخدامها في الخطب والدروس، وأخرجنا أكثر من 250 مؤلف ومترجم في الوعي العام، مضيفا، هناك كتابين صادرين الأسبوع الماضى، أحدهما بعنوان "عقد المواطنة".