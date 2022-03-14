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غدا.. انطلاق معرض "أهلا رمضان" بالمحافظات

02:31 م الإثنين 14 مارس 2022
غدا.. انطلاق معرض "أهلا رمضان" بالمحافظات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد سامي:

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، معرض أهلا رمضان بمحافظة الغربية، بالتزامن مع انطلاق معرض أهلا رمضان بالمحافظات.

ويهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

علي المصيلحي معرض أهلا رمضان وزير التموين السلع الغذائية
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