اليوم.. المشرف على "القومي للإعاقة" تشارك في تخريج الدفعة الأولى من "كن سفيرا"

(أ ش أ):

تشارك الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد، في حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وقالت كريم في بيان، إن مثل هذه المبادرات من شأنها مساعدة خطط الدولة على التوعية بأهداف التنمية المستدامة، كما أن الفاعلية اليوم ستشهد الإعلان عن مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من ناحية المشاركة أو النتائج من وراء المبادرة.

وأعربت عن شكرها لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، للتعاون الدائم بين الوزارة والمجلس بخطط التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكونها واحدة من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا فعالا وإيجابيا بين وزارة التخطيط والمجلس بمجالات التدريب والمبادرات.