إعلان

اليوم.. المشرف على "القومي للإعاقة" تشارك في تخريج الدفعة الأولى من "كن سفيرا"

03:00 ص الأحد 13 مارس 2022
اليوم.. المشرف على "القومي للإعاقة" تشارك في تخريج الدفعة الأولى من "كن سفيرا"

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(أ ش أ):

تشارك الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد، في حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وقالت كريم في بيان، إن مثل هذه المبادرات من شأنها مساعدة خطط الدولة على التوعية بأهداف التنمية المستدامة، كما أن الفاعلية اليوم ستشهد الإعلان عن مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من ناحية المشاركة أو النتائج من وراء المبادرة.

وأعربت عن شكرها لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، للتعاون الدائم بين الوزارة والمجلس بخطط التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكونها واحدة من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا فعالا وإيجابيا بين وزارة التخطيط والمجلس بمجالات التدريب والمبادرات.

هذا المحتوى من

Asha
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم مبادرة كن سفيرًا

الخبر التالى:

مدحت صالح يتألق في ختام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا