وزير الأوقاف: القاهرة والغربية تتصدران أفضل المديريات في صكوك الإطعام

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن تسع مديريات حققت أداءً متميزًا في الأسبوع الأول لإطلاق مشروع صكوك الإطعام، حيث جاءت القاهرة والغربية في مقدمة المديريات التسع الأفضل أداءً.

وأضاف الوزير، أن المديريات التسع جاءت كالتالي:

المديرية مبيعات الصكوك - الإجمالي:

القاهرة 1010 - 303000

الغربية 900 - 270000

الفيوم 330 - 99000

الجيزة 250 - 75000

القطاع الديني 181 - 54300

البحيرة 150 - 45000

شمال سيناء 150 - 45000

الدقهلية 150 - 45000

بور سعيد 100 - 30000

وأوضح الوزير، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تحصيله من مبيعات صكوك الإطعام خلال الأسبوع الأول إلى مليون و36 ألف و500 جنيه، مضيفًا ان إدارة المشروع بديوان عام الوزارة تشكر هذه المديريات على ما بذلوه من جهد.

وللمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية : (01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:

- البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏- بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏- البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏- البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏- البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏- من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916.