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تطورات ضرائب الشركات وتأثيرها على مصر والشرق الأوسط في ندوة بالغرفة الفرنسية

11:19 م الجمعة 11 مارس 2022
تطورات ضرائب الشركات وتأثيرها على مصر والشرق الأوسط في ندوة بالغرفة الفرنسية

تطورات ضرائب الشركات

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(مصراوي):

تناقش غرفة التجارة والصناعة الفرنسية يوم الأربعاء 16 مارس الجاري قضية تخص الضرائب ومستقبلها في العالم، وما يصاحب هذا المستقبل من تغيرات جذرية في ممارسة العمل الضريبي.

ويتحدث في الندوة عمرو المنير نائب وزير المالية السابق وخبير الضرائب الدولية، الذي أكد أن الندوة ستتناول التطورات في مجال الضرائب الدولية مع التركيز على أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاقية الدولية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتأثير تلك القواعد الجديدة على الحكومات والشركات في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن هذه الاتفاقية التاريخية تمثل إعادة كتابة شاملة لقواعد الضرائب في العالم كله.

تطورات ضرائب الشركات الشرق الأوسط ندوة بالغرفة الفرنسية الضرائب

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