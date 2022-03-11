طارق النبراوي: أتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى كل المهندسين الذين حققوا النصر اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس طارق النبراوي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، مؤكدًا أنه سيعمل على تحقيق طموحات وآمال المهندسين.

وقال النبراوي، اليوم الجمعة، عقب ظهور المؤشرات الأولية لانتخابات النقابة: "أتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى كل المهندسين الذين حققوا النصر اليوم.. نصر اليوم ليس لشخصي ولكن لكل المهندسين جميعًا".

وأضاف: "المهندسون يطلبون التغيير والانجازات والمعاملة الكريمة وخدمات اجتماعية واهتمام بالمهنة والتعليم وغير ذلك من القضايا المعقدة التي عانينا منها طوال السنوات السابقة.. وأعدكم بأنني سأكون معكم وسنعمل معا بكل ما نقدر لتحقيق طموحات وآمال المهندسين وسوف يكون الباب مفتوحا كما تعودنا لإبداء الرأي في كافة القضايا والمشاكل حتى ندفع نقابتنا إلى الأمام في مكانة تليق بنا".

وأشار: "نعد أيضًا بأن أمورنا مع الدولة سوف يتم إصلاحها وإزالة الاحتقان الموجود، حتى نصل إلى تعديل قانون النقابة ونحقق مهمتنا كوننا الاستشاري الأول للدولة".

وشدد: "نؤكد أننا أحد الأذرع الرئيسة للدولة في المجال الهندسي، ولدينا طموحات عديدة سوف نصيغها معا وسنعمل على دفع النقابة إلى الأمام ومستعدين تمام لتقديم كل ما نستطيع إلى وطنا العزيز و نقابتنا العريقة وكافة زملائنا المهندسين من كافة الأعمار والمواقع والتخصصات".