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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 1 مارس، الموافق 28 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 4:57 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:08صباحاً

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 5:53 مساءً

موعد أذان العشاء 7:10مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 5:01صباحًا

أذان الظهر 12:13صباحاً

أذان العصر 3:29 مساءً

أذان المغرب 5:57 مساءً

أذان العشاء 7:15 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:53 صباحًا

أذان الظهر 12:04 صباحاً

أذان العصر 3:20 مساء

أذان المغرب 5:49 مساءً

أذان العشاء 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:51 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 5:52 مساءً

موعد أذان العشاء 7:04 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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