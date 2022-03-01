مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 1 مارس، الموافق 28 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 4:57 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:08صباحاً
موعد أذان العصر 3:25 مساءً
موعد أذان المغرب 5:53 مساءً
موعد أذان العشاء 7:10مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 5:01صباحًا
أذان الظهر 12:13صباحاً
أذان العصر 3:29 مساءً
أذان المغرب 5:57 مساءً
أذان العشاء 7:15 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر: 4:53 صباحًا
أذان الظهر 12:04 صباحاً
أذان العصر 3:20 مساء
أذان المغرب 5:49 مساءً
أذان العشاء 7:06 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:51 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:22 مساءً
موعد أذان المغرب 5:52 مساءً
موعد أذان العشاء 7:04 مساءً
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