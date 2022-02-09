السكة الحديد توضح حقيقة زيادة تذاكر القطارات- بيان بالأسعار

11:46 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة السكة الحديد، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة بالوجه القبلي.

وقالت السكة الحديد، إنه لا صحة لما تردد مؤخراً بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات.

وجاءت أسعار تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد المتجه للوجه القبلى على النحو التالي:

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