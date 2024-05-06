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25% تخفضيات.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أعياد شم النسيم

12:36 م الإثنين 06 مايو 2024

المجمعات الاستهلاكية

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كتب - محمد سامي:

واصلت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، الاثنين، فتح المنافذ تزامنا مع أعياد شم النسيم لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات الرنجة واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجارى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية وأيضا ما يقرب من 30 سلعة على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية ،حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات، كما تحرص الوزارة على إجراء مناقصات للتعاقد على شراء السلع لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

المجمعات الاستهلاكية شم النسيم وزارة التموين السلع الغذائية الرنجة اللحوم
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