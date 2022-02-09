قرار جمهوري بإحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية للمعاش
كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بإحالة المستشار سعيد مرعي محمد جاد رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش اعتبارًا من 8 /2/2022، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين.
وكان الرئيس أصدر قرارا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار سعيد مرعي عمرو.
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