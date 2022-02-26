خبير مياه: إثيوبيا تستهدف بناء 4 سدود جديدة على النيل

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن إثيوبيا تسعى لبناء 4 سدود جديدة في المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول "آخر تطورات قضية المياه" وذلك بمقر وزارة الري.

وأكد سويلم، خلال كلمته بالجلسة الحوارية، على أن إثيوبيا تسعى لبناء 4 سدود جديدة على نهر النيل في المستقبل وعقب الانتهاء من السد الحالي، قائلا: "إثيوبيا هتبني 4 سدود جديدة".

وعبر عن رفضه إلى ما يثار الآن بشأن بداية تشغيل التوربينات من قبل الجانب الإثيوبي، مؤكدا على أن وزارة الري تتعامل بشكل دبلوماسي كبير فيما يخص ملف سد النهضة.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية: أنا شخصياً مش قلقان من ملئ السد الجاري ولكن قلقان على الأجيال القادمة.