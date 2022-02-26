رواتب تصل لـ 7500 جنيه.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيفيا لتوفير 3000 فرصة عمل

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الأول بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية والذي يوفر 3000 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة التي وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة من خلال 40 شركة قطاع خاص بالمحافظة بمرتبات تبدأ من 2400 إلى 7500 جنيه.

وقال سعفان، خلال الافتتاح، إن ملتقى التوظيف يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب من الجنسين.

وتفقد وزير القوى العاملة الشركات الموجودة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على الوظائف المعروضة من قبل الشركات وتحديد الأعداد المطلوبة مع شرح تفصيلي لكافة تفاصيل وشروط الوظيفة للمتقدمين.

ووجه الوزير حديثه للشباب المتقدمين، ناصحا إياهم بضرورة الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة قبل التقديم عليها واختيار الأنسب من بينها من حيث الراتب والمكانة الوظيفية بما يتناسب وقدراتهم وتدريباتهم مع اختيار شركة واحدة من بين الشركات الموجودة بما يفيد في متابعة الوظائف وشاغليها بعد انتهاء الملتقى وتحليل البيانات بما يفيد إحصائيات سوق العمل المصري.

كما وجه الوزير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بمراجعة الوظائف المعروضة بالملتقى وحصر الوظائف المعروضة ونسب شاغليها ومتابعة نتائج الملتقى وتقديم تقرير وافي بها إلى الوزارة مع التأكيد على الشركات بعدم تقديم وظيفة يكون راتبها أقل من الحد الأدنى للأجور أو من بين شروطها ما يخل بقانون العمل الحالي واللوائح المنفذة.

ووجه الوزير كل الشركات المشاركة في الملتقى بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور المطبق حالياً والذي أقره المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته والالتزام بالقانون.

ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا على أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.

وأكد سعفان على أن ملف التوظيف من أهم الملفات التي تهتم بها الوزارة ويحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التي بدأت معدلاتها في الانخفاض لتصل إلى 7.4% في الربع الأخير من 2021، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل.

وتفقد الوزير على هامش الملتقى مركز التدريب المتقدم للتطوير والتحديث بالمعهد، ويتكون من 8 قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل والأساليب التدريبية الحديثة لتدريب الطلاب على أحدث ما وصلت إليه العلوم الإدارية والتعاونية العالمية.

كما تفقد الوزير متحف الدكتور كمال حمدي أبوالخير، مؤسس الحركة التعاونية العربية، ومؤسس المعهد، الملحق بالمركز والموجود به كل كتبه ومؤلفاته وإنجازاته، والتقط الوزير صورة تذكارية مع رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس.

وقدم أحمد خميس، رئيس مجلس إدارة المعهد، الشكر والتقدير للوزير على حرصه لحضور الملتقى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين خريجي المعهد في العديد من المجالات.