مجموعة "أونا" للإعلام تنعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

(مصراوي):

تنعى مجموعة "أونا" للإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) بمزيد من الحزن والأسى، الزميل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

تولى الكردوسي رئاسة مجلس إدارة جريدة الوطن، وهو عضو معين في مجلس الشيوخ، عمل صحفيا في جريدة الأهرام وتولي رئاسة تحرير مجلة الفن السابع، وترأس قسم الفن في جريدة المصري اليوم.

تتوجه المؤسسة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وذويه: "ألهمنا الله جميعًا الصبر والسلوان".