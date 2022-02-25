أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مجموعة "أونا" للإعلام تنعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

09:09 م الجمعة 25 فبراير 2022
مجموعة "أونا" للإعلام تنعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

الكاتب محمود الكردوسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

تنعى مجموعة "أونا" للإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) بمزيد من الحزن والأسى، الزميل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

تولى الكردوسي رئاسة مجلس إدارة جريدة الوطن، وهو عضو معين في مجلس الشيوخ، عمل صحفيا في جريدة الأهرام وتولي رئاسة تحرير مجلة الفن السابع، وترأس قسم الفن في جريدة المصري اليوم.

تتوجه المؤسسة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وذويه: "ألهمنا الله جميعًا الصبر والسلوان".

أونا مصراوي محمود الكردوسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا