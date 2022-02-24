حصلوا على الثانوية من السودان.. طلب إحاطة بشأن حرمان 600 طالب من دخول الجامعات

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بشأن حرمان 600 طالب من الحاصلين على الثانوية من السودان من القبول بالجامعات المصرية.

وقال محسب، في طلب الإحاطة، إن العديد من الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية السودانية تقدموا باستغاثات بشأن حرمانهم من دخول الجامعات المصرية هذا العام بسبب قرار الوزارة بضرورة دخولهم وأسرهم إلى الأراضي السودانية في موعد لا يتجاوز منتصف شهر أكتوبر.

وأكد عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يسبب حرمان 600 طالب مصري حاصل على شهادة الثانوية العامة السودانية من التنسيق والتقديم بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية لأسباب تتعلق بتاريخ دخولهم إلى دولة السودان، مشيرًا إلى أن مستقبل هؤلاء الطلاب في خطر بسبب هذا القرار ومن غير المقبول أن تأخر دخول الطلاب وأسرهم أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهرا من بداية العام الدراسي يكون سببا في ضياع مستقبلهم في ظل تحمل مصاعب السفر والغربة وتكاليف التعليم والمعيشة في السودان.

وأوضح البرلماني: بعد أن فتحت أبواب التنسيق لطلاب شهادة الثانوية العامة السودانية وجد هؤلاء الطلاب أنفسهم خارج معادلة التنسيق كلية لأنهم خالفوا قرار الوزارة بضرورة دخولهم وأسرهم إلى الأراضي السودانية في موعد لا يتجاوز منتصف شهر أكتوبر، وهو الأمر الذي تسبب في حرمان هؤلاء الذين دخلوا متأخرين عن هذا الموعد أياما معدودات من التنسيق، ومن دخول الجامعات المصرية أسوة بالطلاب السودانيين الوافدين أسوة بزملائهم الذين سافروا قبل يوم 15 أكتوبر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن ضياع فرصة التنسيق والالتحاق بالجامعات المصرية على هؤلاء الطلاب الـ 600 سيسبب أزمة لكبيرة لهم ولأولياء أمورهم، وقد يكونوا معرضين لإعادة العام الدراسي من جديد، مطالبا بمراجعة القرار حرصا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.​