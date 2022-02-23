ساعة بدري قبل الطابور.. السيسي يشرح كيف أصبح بطلًا للكلية الحربية

مصراوي

شرح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الكلية الحربية ولقائه مع طلبة الكلية كيف أصبح بطلاً للكلية، قائلا: "استأذنت من رقيب أول السرية قولتله يا فندم من فضلك اديني تصديق اني أقوم ساعة بدري".

وأضاف:" كنت اجي الساعة البدري دي على الميدان كل يوم قبل طابور اللياقة، اعمل برنامج لياقة وده كان ليا شخصيا وجت بطولة الكلية بعد 6 شهور، وبقيت بطل الكلية".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريًا وبدنيًا مشاركًا سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر

ووجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

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