حدث ليلا| تطورات أزمة سد النهضة.. وتحذير نقابة الأطباء من "كارثة صحية"

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

2009 إصابات جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

علنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 2121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 400882 حتى اليوم.

عمرو أديب: أنا من المؤمنين المقتنعين بالمعراج.. "لكن ليه التحقيق أو القبض أو التكفير"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من المؤمنين والمعتقدين والمقتنعين بالمعراج.

حبس وغرامة.. ما عقوبات الشركات المخالفة لتنفيذ رحلات العمرة؟

وضعت غرفة شركات الساحة، عدداً من القواعد الخاصة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية العاملة في الموسم لعام 1443 هجرية الموافق 2055 ميلادية.

اكتشاف أثري مهم.. كيف عاقب المصري القديم الطلاب الذين يسيئون الأدب؟ (خاص)

كشف المؤرخ وعالم الآثار الشهير بسام الشماع، في تصريحات خاصة، تفاصيل جديدة حول عثور بعثة أثرية ألمانية مصرية مشتركة على عدد كبير من القطع الفخارية المنقوشة بنصوص كاشفة عن الحياة اليومية في العصرين البطلمي والروماني، تضم أكثر من 18000 قطعة فخارية تسمى ostraca تعود إلى العصر البطلمي وبداية العصر الروماني.

في زيارة إلى السعودية.. وزير الإسكان يتفقد أهم المشروعات السكنية للمملكة

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المملكة العربية السعودية، تفقد خلالها أحد أهم المشروعات السكنية بالمدينة المنورة، والذى تنفذه إحدى كبريات شركات التطوير العقاري، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة المنورة، والمشروعات السكنية الأخري التي تقوم بها الشركة بالمملكة، كما لبى الوزير دعوة من هيئة تطوير الحرم النبوى الشريف، حيث تم عرض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتطوير المسجد النبوى الشريف، إضافة إلى قيامه بزيارة المتحف الإسلامي بمكة المكرمة.

وزير الأوقاف يعلن موعد احتفالية معجزة الإسراء والمعراج

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، تنظيم احتفالية بمناسبة إحياء معجزة الإسراء والمعراج.

دكتور أمراض باطنة: توقفوا فورًا عن تناول الكركمين.. "كارثة صحية"

حذرت نقابة الأطباء، المرضى الذين كانوا يعالجون بما يسمى "الكركمين" من الاستمرار في تناول هذه الأعشاب، مؤكدة أن "أحمد أبو النصر"، الذي ألقي القبض عليه أمس، صاحب هذه الوصفات غير مدون في سجلات النقابة.

خبراء يشككون في بدء توليد الكهرباء بسد النهضة: الصور لم توّثق أهم لحظة بتاريخ إثيوبيا

أعلن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك" بدء المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من سد النهضة اليوم الأحد، بحضور ومشاركة عشرات المسؤولين والبرلمانيين وقادة المجتمع ورجالات الدين؛ لتدشين توربين واحد من إجمالي 13 بقدرة 350 ميجاوات.

الأوقاف ترد على أنباء أداء صلاة التراويح في جميع المساجد

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام.

وظائف جديدة بالقوى العاملة.. الشروط ومواعيد التقديم

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، حاجة الوزارة لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا.

الصحة: استقبال 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مليونين و١٥٨ ألفًا و٦٥٠ جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، وذلك اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي.

وفاة سفيرة إيطاليا لدى أستراليا بعد سقوطها من شرفة منزلها أثناء زيارة لوطنها

ذكر تقرير إعلامي في إيطاليا، أن سفيرة البلاد لدى أستراليا لفظت أنفاسها الأخيرة عقب سقوطها من شرفة (بلكون) منزلها بوسط مدينة فولينيو الإيطالية.

مقتل 7 أطفال بالخطأ في غارة جوية نفذها الجيش النيجيري في النيجر

قالت التقارير الواردة من النيجر إن سبعة أطفال قتلوا بالخطأ، في غارة جوية شنها الجيش من نيجيريا المجاورة.

"تحذير عاجل".. سفارة واشنطن في موسكو تنصح رعاياها في روسيا بالمغادرة

نصحت السفارة الأمريكية في موسكو، رعاياها المقيمين في روسيا بالمغادرة، بعدما أصدرت تحذيرا عاجلا على وقع التوتر بين موسكو وكييف، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

بوابل من اللكمات.. عراك على الهواء بين صحفي أوكراني وسياسي (فيديو)

أظهر مقطع مصور من برنامج سياسي بث على إحدى القنوات التلفزيونية الأوكرانية تعرض أحد السياسيين الموالين لروسيا للكْم من قبل صحفي أوكراني خلال حلقة خصصت لنقاش التصعيد المتواصل بين موسكو وكييف، وذلك بحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الأمريكية.