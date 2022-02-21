كورونا في 24 ساعة| 2009 إصابات جديدة.. وتحذير من أعراض أوميكرون الخفي

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 2121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 400882 حتى اليوم.

2009 إصابات جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

الصحة: استقبال 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر

كورونا اليوم: إحذر أعراض أوميكرون الخفي.. ومصير الفيروس بعد الجرعة الثالثة

تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

ألمانيا ترفع 20 دولة من قائمة المناطق عالية الخطورة لعدوى كورونا

أفريقيا تئن تحت وطأة نفايات كورونا.. فما الحل؟

تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

"ملتزمة بالعزل الانفرادي".. تفاصيل الحالة الصحية للملكة إليزابيث عقب إصابتها بكورونا للمرة الثانية..

حملة تعقيم واسعة للمساجد.. بيان من الأوقاف بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك

ماذا فعلت أزمة كورونا في فنادق روما؟

رئيس الأكاديمية العربية: "النقل البحري" أنقذ البشرية من كارثة خلال جائحة كورونا

الصحة: إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك"