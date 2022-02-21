كورونا في 24 ساعة| 2009 إصابات جديدة.. وتحذير من أعراض أوميكرون الخفي

06:36 ص الإثنين 21 فبراير 2022
كورونا في 24 ساعة| 2009 إصابات جديدة.. وتحذير من أعراض أوميكرون الخفي

فيروس كورونا

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كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 2121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 400882 حتى اليوم.

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أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

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وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

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