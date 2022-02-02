بحضور مفتي الجمهورية.. انطلاق فعاليات ختام مؤتمر "الطريق والصحبة في التصوف" بالبيت المحمدي

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت قليل قليل، وقائع الجلسة الختامية لمؤتمر "الطريق والصحبة في التصوف" الذي ينظمه البيت المحمدي، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وافتتح فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خادم البيت المحمدي المؤتمر، بالتعريف بتفاصيل الجلسات العلمية، وجوائز مسابقة الشعر.

ويتحدث في المؤتمر، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، الدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز علي جائزة أمير الشعراء، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر الشريف، والشيخ محمد عبد السلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا.

والمقرر أن يتم تكريم الفائزين في مسابقة الشعر، وهم أحمد عبد القادر فايد الفائز بالمركز الأول عن قصيدته (فيما يرى المسافر)، وبديع الزمان سعيد أحمد السلطان من اليمن، الفائز بالمركز الثاني,

ويلقي الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، توصيات المؤتمر يتبعه فقرات الإنشاد وختام المجلس.​