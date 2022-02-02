بأيادي مصرية.. السياحة: ترقبوا افتتاح قصر محمد علي بشبرا- فيديو

08:16 م الأربعاء 02 فبراير 2022
بأيادي مصرية.. السياحة: ترقبوا افتتاح قصر محمد علي بشبرا- فيديو

قصر محمد علي

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو تشويقي حول قرب افتتاح قصر محمد على بشبرا بعد ترميمه وتطويره.

وقالت الوزارة:" ترقبوا الافتتاح المذهل لقصر محمد علي بشبرا، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم بأيادي مصرية، والقصر يضم العديد من القطع الأثرية التي ترجع إلى العصر الحديث".

جدير بالذكر، أن قصر محمد علي بشبرا يتفرد بالجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة له علي اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد. وتوجد بالحديقة عدة مبان كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، كانت سرايا الإقامة أول وأهم منشآت القصر وكان ملحق بها عدة مبان خشبية لموظفي القصر والحراسة، وأيضا سرايا الفسقية، بالإضافة إلى سرايا الجبلاية التي شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة، ومبنى الفسقية.

قصر محمد علي شبرا وزارة السياحة والآثار

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