مطار أبو سمبل يستقبل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار أبو سمبل اليوم الخميس، نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق وأسرته، ضمن جولته التي تستغرق عدة أيام يزور خلالها عدد من المدن السياحية.

وكان ساركوزي وصل مطار الأقصر الدولي أمس الأربعاء، وكان في استقباله فريق من العلاقات العامة وتم إنهاء إجراءات وصوله.