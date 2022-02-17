"عايز تحجز في دار مصر أو سكن مصر أو جنة؟".. نقدم لك دليل التقديم خطوة بخطوة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز و التقديم لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة، حيث يستمر التقديم حتى يوم 8 مارس المقبل.

تختلف الأسعار الخاصة بكل مشروع وكذلك المدن في نفس المشروع، كما تختلف مقدمات الحجز أيضًا والتي تصل لـ40 ألف في شكن مصر و60 ألف في دار مصر و80 ألف في مشروع جنيه، ويتم سداد هذه المبالغ ببنك التعمير والإسكان.

وجاءت تفاصيل الأسعار والتقديم على النحو التالي:

3308 وحدة بـ9 مدن.. أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد

تصل 1.3 مليون جنيه.. ننشر سعر أقل وأعلى شقة بمشروع دار مصر في 7 مدن

الأسعار وعدد الوحدات.. تفاصيل الحجز في شقق جنة بـ5 مدن بالتمويل العقاري

كما يمكنك حساب القسط والمقدم من خلال الحاسبة الإلكترونية من هنا

مواعيد الحجز والتقديم:

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت إن عملية التقديم لحجز وحدات متوسطي الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) عبر الموقع الإلكتروني مستمرة حتى يوم 8 مارس المقبل.

وأشارت إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

وأوضحت عبد الحميد أن الفارق الأساسي في عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان يكمن في أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب الحجز، والذي يتم خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحاً يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

كراسات الشروط مدون بها كل شئ متعلك بالمشروعات الـ3، ويمكن تحميلها على النحو التالي:

- كراسة شروط شقق دار مصر بـ7 مدن

- كراسة شروط شقق دار مصر

كراسة شروط شقق جنة

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اعرف الشروط والأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان بالتمويل العقاري