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لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

10:30 ص الخميس 17 فبراير 2022
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

قطع المياه

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(مصراوي):

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: "المطرية، عين شمس الشرقية، عين شمس الغربية، الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، النزهة الجديدة، الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية، ميدان تريمف، الهايكستب، شارع البترول، فريد سميكة ومتفرعاته".

وأضافت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن انقطاع المياه يبدأ من يوم السبت المقبل "19-2-2022"، الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء نفس اليوم، أي لمدة 12 ساعة، موضحة أن سبب قطع المياه هو أعمال تغيير محابس محطة مياه مسطرد.

وأكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، يتم طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن "125"، من التليفون الأرضي.​

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قطع المياه مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب

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