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خاص| ننشر قائمة المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR كورونا

07:00 م الأربعاء 16 فبراير 2022
خاص| ننشر قائمة المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR كورونا

أرشيفية

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كتب - أحمد جمعة:

حصل "مصراوي" على قائمة المعامل التي اعتمدتها وزارة الصحة والسكان، لإجراء اختبار PCR لفيروس كورونا المستجد.

وحددت المعامل المركزية بوزارة الصحة 48 مركزًا حكومياً وخاصًا لإجراء هذا التحليل على مستوى الجمهورية، واستخدامه لأغراض السفر أو الاطمئنان.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة.

وحددت وزارة الصحة أسعار التحاليل لتكون قيمة المصروفات لتحليل PCR بنحو 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق.

كما أصبحت قيمة تحليل "Antigen Rapid" بـ 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.

وقال مصدر مسؤول بالمعامل المركزية، لمصراوي، إنه يجري تحديث تلك القائمة باستمرار وإضافة بعض المعامل ذات المعايير الجيدة في إجراء التحاليل.

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