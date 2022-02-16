"زراعة النواب" تستمع لمشكلات الصيادين ببحيرة ناصر.. والحصرى: نستهدف حلول جذرية

كتب- نشأت علي:

استمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التي تزور محافظة أسوان، حاليًا برئاسة النائب هشام الحصري، إلى ممثلي الصيادين ببحيرة ناصر، وذلك خلال تفقدهم أوضاع البحيرة والصيد بها.

وقال كمال بخيت الضبع نائب رئيس مجلس اتحاد تعاوني الثروة السمكية، إن هناك أربع جمعيات تعمل في البحيرة، ولديهم عدد من التحفظات تتعلق بتراخيص الصيد ورسومها، موضحًا أنهم تابعين للنقل النهري.

وأضاف، أن رخصة الصيد ارتفعت من ٦٢ جنيهًا إلى ٩٠٠ جنيه في السنة، متابعًا، "لسنا ضد زيادة الرسوم ولكن نطالب بأن تكون الزيادة تدريجية، خاصة وان مواردنا قليلة".

كما طالب "بخيت"، بضرورة الالتزام بفترات غلق الصيد في البحيرة، نظرًا لأن هناك من يحاول الصيد في هذه الفترة مستخدمًا أساليب تضر بالثروة السمكية.

وأكد "بخيب"، أن الالتزام بفترات الغلق يفيد الثروة السمكية.

وعقب عليه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، قائلا، "فيما يتعلق بالرسوم كان محل خلاف بيننا والحكومة عند مناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية، وتمكنا من تخفيضها بنسبة ٦٠%، ولولا تمسك المجلس بتخفيضها كانت ستصل إلى عشر أضعاف قيمتها الحالية".

وتابع "الحصري"، أيضا وقفت اللجنة مساندة للصيادين عند مناقشة مشروع القانون بتمسكها بأن تتحمل تكاليف جهاز التتبع بمراكب الصيد، والذي يصل تكلفته أكثر من ٣٠ ألف جنيه.

وأكد خالد حسانين مدير البحيرة، أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة فتحت أبواب خير كثيرة، معلنا،: وصلنا الآن إلى إنتاج ٢٨ ألف طن سنويًا من الأسماك، بعدما كان الإنتاج في عام ٢٠١٧ نحو ١٢ ألف طن، بينما كان في عام ١٩٨٢ نحو ٤٢ ألف طن.

وتساءل النائب أسامة فتحى، عن مدى زيادة الإنتاج السنوى من المفرخات الجديدة بالبحيرة.

كما تساءل النائب عامر الشوربجى، عن نوعية الأسماك الموجودة وخطة تنميتها.

وعقب كمال بخيت، نائب رئيس اتحاد تعاون الثروة السمكية، بأن سبب التدهور في إنتاج البحيرة في السابق، هو تعدد الجهات المشرفة علي البحيرة وسوء الادارة ، وغياب البحث العلمى في البحيرة لزيادة الإنتاج

من جانبه قال النائب هشام الحصري، أن ملف الثروة السمكية ينال اهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأن نحو ٨٠% من إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.

واضاف، هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة ومنها قانون تنمية البحيرات الذى قضى على تعدد جهات الولاية وغيرها من مشكلات الصيد والصيادين.

وطالب الحصرى، بإعداد مذكرة بالمشكلات التي تواجه البحيرة لمناقشتها وبحثها مع الحكومة للتوصل إلى حلول جذرية لها تستهدف زيادة الإنتاج.

ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبدالقوي امين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبدالوهاب، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.