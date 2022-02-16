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ممثل بحيرة ناصر بأسوان يكشف لـ"زراعة النواب" حقيقة تغذية التماسيح على الأسماك

06:21 م الأربعاء 16 فبراير 2022
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كتب- نشأت علي:

نفى سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، ما يثار بشأن التهام تماسيح بحيرة ناصر للأسماك وتهديدها الثروة السمكية قائلا: "هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وغير حقيقي".

وأضاف جاد الرب، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، محافظة أسوان وتفقد بحيرة ناصر لمتابعة ما يتم من أعمال بها، أن هذه القصة المتعلقة بتهديد التماسيح للثروة السمكية خاطئ.

وقال، وفقًا لدراسة تمت في عام 2019 يوجد بالبحيرة 12 ألف تمساح، المؤثر منهم 20% فقط، وتم عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها اتضح إنها لا تجاوز 1% من حجم ما يأكله.

وتابع: "آخر حاجة ممكن ياكلها التمساح هي السمكة الحية، بياكل حشائش وأي حاجة ميتة وشوية زلط، ووجودة فى البحيرة يأتى فى إطار التوازن البيولوجي، خاصة وأنه بيأكل كل 15 يومًا تقريبا".

ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبدالقوي أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبدالوهاب، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

وكان وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذي يزور محافظة أسوان حاليا برئاسة النائب هشام الحصرى، استمع إلي ممثلي الصيادين ببحيرة ناصر، وذلك خلال تفقدهم أوضاع البحيرة والصيد بها.

بحيرة ناصر زراعة النواب تغذية التماسيح الأسماك السد العالي الثروة السمكية

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