جبانات القاهرة.. 6 مستندات مطلوبة للتنازل عن المقابر للغير

كتب- محمد نصار:

تتيح محافظة القاهرة العديد من الخدمات الجماهيرية تسهيلا على المواطنين ودعما لتوجه الحكومة نحو توفير خدمات أفضل وبشكل أسرع للمواطن.

ومن بين اهتمامات المصريين خاصة في محافظة القاهرة، الرغبة في الحصول على مدفن "جبانة" أو ضم أفراد إليها أو التنازل عنها.

وتتيح محافظة القاهرة إمكانية التنازل عن المدفن أو الجبانة من مواطن لآخر وذلك من خلال عدة شروط ومستندات مطلوبة، على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة للتنازل عن المدفن

1- صورة بطاقة مقدم الطلب.

2- أصل التنازل أو أصل الترخيص.

3- أصل التوكيلات على أن تكون سارية وإيداعها بالملف.

4- صورة بطاقة المتنازل والمتنازل إليه.

5- إقرار من المتنازل والمتنازل إليه بعدم التقدم بطلب للحصول على مدفن أو مقبرة مستقبلا.

6- يتم تدوين أسماء كل من المتنازل والمتنازل إليه على الحاسب.

الرسوم المطلوبة وفقا للخدمة

يتم تسديد مبلغ 100 جنيه إلى جانب سداد باقي الرسوم على حسب المنطقة والأعمال المطلوبة.

التوقيت الزمني للحصول على الخدمة

في حالة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة يتم اعتماد التنازل في خلال 3 أشهر.