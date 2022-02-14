"شباب الشيوخ" تستجيب لمقترح استضافة مصر لسباق "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية

(مصراوي):

استجابت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب شريف الجابرى وكيل اللجنة، وحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومن بينهم أحمد عبدالخالق مدير عام السياحه الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، للاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في استضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية "فورمولا أي" في مصر.

واستعرض فريد المميزات والمكاسب المتعددة من استضافة مصر لسباق السيارات الكهربائية "فورمولا أي" ومن بينها تنشيط السياحة الرياضية، وتشجيع المصريين على شراء السيارات الكهربائية والترويج لها، ما ينتج عنه تقليل الانبعاثات الصادرة من السيارات التي تستخدم الوقود التقليدي.

وقال النائب، إن خطة الدولة المصرية تستهدف الإسراع في إحلال السيارات الكهربائية مكان التقليدية للحد من التلوث، وما تتكبده الدول من دعم الرعاية الصحية لمواطنيها بسبب التلوث.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستضافة تساهم في الترويج لمصر وصورتها الحقيقية، والجمهورية الجديدة، وأن كثير من الصناعات التي تندرج تحت هذا البند "صديقة للبيئة"، خاصة وأن السيارات الكهربائية تشهد نموًا كبيرًا، ومصر تستهدف أن تكون مركزًا لصناعة السيارات الكهربائية، وهناك دول كثيرة أنشأت البنية التحتية ومجموعه كبيرة من محطات الوقود تضيف شحن السيارات.

ولفت فريد، إلى أن شركات السيارات بدأت تتحرك نحو إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات التي تعمل بالكهرباء، وأن الآثار البيئية للسيارات التى تعمل بالوقود من أكبر أسباب التلوث، وهي الملوث الثالت عالميًا للهواء، وتعد القاهرة الكبرى من أولى دول العالم التي تعاني من الملوثات.

وفي سياق متصل، أشاد النائب شريف الجابري وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، بمقترح نائب التنسيقية، ووصفه بـ"خارج الصندوق"، وأن اللجنة بكامل الأعضاء يوافقون على مقترح النائب، مطالبًا وزارة الشباب ببدء تنفيذ المقترح.

وقال النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مقترح النائب محمد فريد "مبتكر"، ويعد وسيلة تسويقية مهمة لمصر، داعيًا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتنفيذ المقترح.



من جانبه، أعلن أحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة موافقة الوزارة على تنفيذ مقترح "نائب التنسيقية "، مع التنسيق معه ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في كافة الخطوات التنفيذيه للمشروع.