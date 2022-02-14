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وكيل الأزهر: نبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر داخليًا وخارجيًا

06:26 م الإثنين 14 فبراير 2022
وكيل الأزهر: نبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر داخليًا وخارجيًا

وكيل الأزهر يستقبل رئيس الجمعية الثقافية في مقدوني

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(مصراوي):

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الاثنين في مقر مشيخة الأزهر، الشيخ نصرت رمضان، رئيس الجمعية الثقافية في مقدونيا، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الدعوية والعلمية.

وقال الضويني، إن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر داخليًا وخارجيًا، وهو ما ظهر من خلال جولات فضيلة الإمام الأكبر حول العالم ولقاءاته مع كبار القادة الدينيين، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز مكانة الأزهر عالميا، ودعم قيم الحوار بين الشرق والغرب، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم الدعم لمسلمي مقدونيا والجاليات المسلمة في أوروبا عبر فتح أبوابه لاستقبال الوافدين من مقدونيا ومختلف البلدان الأوروبية، بجانب إرسال المبعوثين الأزاهرة لممارسة المهام الدعوية والتعليمية ونشر المنهج الأزهري الوسطي فيها.

وأعرب الشيخ نصرت رمضان، عن تقديره للأزهر وللإمام الأكبر، ودوره الرائد في تعزيز الحوار وقبول الآخر والتعريف بوسطية الإسلام وسماحته عالميًا، مشددًا على اهتمام بلاده بتعزيز سبل التعاون مع الأزهر بصفته قلعة علمية يقصدها المسلمون حول العالم لتلقي العلوم الإسلامية، والاستفادة من خبراته في نشر الوسطية وتعزيز الحوار ونشر قيم التسامح وقبول الآخر.

محمد الضويني وكيل الأزهر نصرت رمضان مقدونيا

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