الجيزة: رفع 1900 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام (صور)

09:27 م الأحد 13 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الأهرام، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسي و شيش و ثلاجات واستاندات ووشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

كما تصدت محافظة الجيزة، لحالتين تشطيب دون تصريح بالعقار(101 ز و 220 ز) بحدائق الأهرام، وتم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع، وجار استكمال الحملات بصفة دورية.

الجيزة حدائق الأهرام حي الهرم

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