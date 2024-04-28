"متضربش بالقنابل".. السيسي يتحدث عن مركز البيانات والحوسية السحابية

كتب- محمد عمارة:

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار الأسر المصرية في توجيه أبناءها لدخول كليات الآداب والتجارة.

وقال السيسي في افتتاح مركز البيانات والحوسية السحابية الحكومية: هو انتوا قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم تجارة وآداب، مع احترامي، طب هو هيشتغل إيه، أنا بقولك على حاجة هتشتغلها وانت قاعد في بيتك، يا مصريين يا اللي بتقعدوا تستنوا ولادكم برة المراكز ياخدوا دروسكم، اقعدوا على الكلام ده، حد يقولي الحكومة تعمل استراتيجية وسياسات، صحيح، لكن لو كلنا منبقاش مع بعضنا ونركز.

وأضاف: إذا كان عندي 25 مليون في التعليم الأساسي، محدش يقولي ويتنحرر في المدرسة يقولي ده في التعليم الأساسي خدوه، عندي 4.5 مليون في التعليم العالي، لأجل خاطر مصر عشان ندربه ونجهزه

وتابع: طب انت جاي تفتتح بعد فترة بقالك كتير مبتتكلمش، انتوا أهلي وناس ودي بلدنا كلنا، إذا مكنتوش تنسوا نفسكم وتفكروا فيها هي، أنا مش بتكلم عن اللي معمول لأسباب خاصة بيا، اللي معمول فوق خيالكم، وبلد زي مصر متعملوش عشان هي غلبانة، تجيب منين يعني، فيه حاجات من دي معمولة تحت الأرص متضربش بأي قنابل يعني.