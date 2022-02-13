وزير الرياضة يستقبل النادي الأهلي بمطار القاهرة بعد فوزه بالمركز الثالث لكأس العالم للأندية

كتب- محمد عبيد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي، القادمة من الإمارات، بعد الحصول علي المركز الثالث والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي، وذلك في البطولة التي أقيمت في الإمارات، وتوّج تشيلسي الإنجليزي بلقب البطولة.

وصلت بعثة الأهلي من الإمارات على رحلة خاصة، سيرتها شركة مصر للطيران، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، باستقبال البعثة بالورود بصالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص، وتم إنهاء اجراءات وصولهم، وتهنئة الفريق على المركز الثالث.

وحصد الأهلى المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 3 مرات منها 2006 و2021 و2022، وخلال البطولة النهائية فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف، وخسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.​