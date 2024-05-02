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السيسي يُعزي الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

02:33 م الخميس 02 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده.

وأعرب الرئيس في البرقية، عن خالص تعازيه للإمارات قيادة وشعبًا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
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