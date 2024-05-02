رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة

كتب- نشأت علي:

نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس 2 مايو 2024.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، قائلا: كان رحمه الله مشهودًا له بالكفاءة وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله طوال مراحل عمره سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسًا لها، أو خلال عضويته بالمجلس.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.