انظروا للدول التي سقطت.. وزير الأوقاف يوجه رسالة للمتحدثين عن حقوق الإنسان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يتحدث عن حقوق الإنسان ينظر لحال الدول، التي سقطت ويدرس أحوال من يعيشون في الثلوج والبرد.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة في الجلسة الأولى لليوم الثاني من مؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي، الأحد، أنه لو أنفقت البشرية على التنمية ومعالجة المناخ وتنمية الدول الفقيرة، لساد السلام الإنساني.

وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان : «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، والذي يُعقد بالقاهرة في الفترة من 12- 13 فبراير الجاري، بحضور وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالمين العربي والإسلامي.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور منها مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

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ويناقش المؤتمر أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء، وعملًاعلى تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسيخ لعقد المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.

يشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

ويهدف المؤتمر في الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة وبيان أثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي.

ويتضمن المؤتمر تسعة محاور هي :

- المحور الأول : تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

- المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية

- المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

- المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

- المحور الخامس: التسامح الديني.

- المحور السادس: مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

- المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

- المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.

- المحور التاسع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.