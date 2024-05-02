التموين: ارتفاع توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن حتى الآن

كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استلام القمح المحلي من المزارعين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم توريد ما يقرب من 1.2 مليون طن قمح حتى الآن، مع تيسير الإجراءات الخاصة باستلام القمح.

وتستلم وزارة التموين القمح المحلي، بسعر الأردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه، مع حظر نقل القمح المحلي من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

كما يتم حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، بالإضافة إلى حظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.