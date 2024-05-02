الفريق أسامة عسكر يختتم زيارته الرسمية لتركيا - فيديو

كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، والتي استمرت لعدة أيام.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لمصر وتركيا، خلال الزيارة.

وعقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي للبلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها.

وأكد الجانبان، تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد الزيارة، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بـ "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأشاد وزير الدفاع التركي، بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري التركي، مثمنًا الدور المصري المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض تقديمي لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وأجرى رئيس الأركان، جولة تفقدية شملت عددًا من الشركات منها شركة بايكار للطائرات، وزيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية.