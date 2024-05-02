فيديو وصور.. مريضة قلب تستغيث بمحافظ الجيزة.. و"راشد" يصدر قرارا عاجلا

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كتب- محمد أبو بكر:

استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لحالة السيدة فتحية علي، المقيمة بشارع الإمام الغزالي بحي إمبابة، والتي تعاني من مشكلة مرضية في القلب والمخ وبحاجة إلى رعاية طبية .

ووجه "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الخميس، أجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية، بتوفير جميع سبل الراحة للمريضة والتي تم نقلها إلى مستشفى المعلمين بالجزيرة بمنطقة الزمالك؛ لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية لها .

وكلف محافظ الجيزة، ببحث جميع مطالب المريضة والمتابعة الدورية للحالة؛ لحين تمام شفائها وعودتها للمنزل.

وقال "راشد"، إن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم واستغاثاتهم، والتي تأتي في إطار توجيهات الدولة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.