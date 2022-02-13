مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الأحد 13 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 13 فبراير، الموافق 12 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر: 5:10 صباحًا
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:17 مساءً
أذان المغرب 5:42 مساءً
أذان العشاء 6:59 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:15 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 5:44 مساءً
موعد أذان العشاء 7:04مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:13 مساءً
موعد أذان المغرب 5:37 مساءً
موعد أذان العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:16 مساءً
موعد أذان المغرب 5:42مساءً
موعد أذان العشاء 6:56 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

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