قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال بنك التنمية الأفريقي

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأسمال البنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام إيرلندا لعضويته.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر في 21 أكتوبر 2020 بشأن تخصيص أسهم رأسمال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020 وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك.

نشر القراران بالجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم.