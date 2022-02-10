بعد قليل.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس

كتب- محمد نصار:



اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حيث بلغت نسبة النجاح ٧٣.٢%.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الترم الأول الشهادة الإعدادية اليوم الخميس.

وأضاف أن الحصول على النتيجة يكون عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة اضغط هنا من خلال إدخال رقم الجلوس.