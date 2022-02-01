مواصفات وأماكن.. 20 صورة لتشطيبات الطرح الجديد من الإسكان بالتمويل العقاري

09:23 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، طرح وحدات ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، التي تناسب متوسطي الدخل، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

وبحسب الوزارة، فإنه سيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، كما يوجد وحدات أخرى متوافقة مع مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة، يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

وننشر مواصفات الوحدات في المشروعات المطروحة وأماكن كل مشروع، وصورا لهذه المشروعات من داخل العمارات وخارجها.

أماكن الشقق:

شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق).

شقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر).

شقق مشروع جنة تتواجد في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

مساحات المشروعات:

تصل مساحات شقق سكن مصر لـ 106 متر حتى 133 مترا، أما شقق دار مصر تتراوح بين 100 م2 و150 متر، وشقق جنة من 100 إلى 151 متر.

مبلغ جدية الحجز:

بالنسبة لشقق سكن مصر يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، و60 ألف لشقق دار مصر، و80 ألف لشقق جنة.

- مواصفات المشروع:

يتكون الـ3 مشروعات من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، حيث يأخذ شكل الكمباوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع سور شجري، ما عدى مدينة المنصورة الجديدة والشروق والعلمين الجديدة.

- الخدمات:

مشروع دار مصر وجنة يوجد بهم مسجد ومدرسة ومولات وخدمات منفصلة عن مكان السكن، لكن سكن مصر لا يوجد به مدرسة أو مولات، ولكن اكتفت وزارة الإسكان في تصميمات المشروع بوجود محلات تجارية في بعض العمارات السكنية.

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