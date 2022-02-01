إدارة الغضب.. دورة تدريبية بمتحف الحضارة لرفع الوعي السياحي والأثري

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، نظم دورة تدريبية بعنوان "خدمة العملاء وإدارة الغضب"،وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم، وكيفية التعامل والتواصل مع الزائرين.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة، لرفع كفاءة العنصر البشري من المتعاملين مع الزائرين من المصريين والسائحين من الجنسيات المختلفة، ضمن برنامج (سفراء السياحة) لتدريب العاملين بالمتاحف.

وقال الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن رسالة المتحف هي إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من الشباب والعاملين وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة، وخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير ومؤمن بمفاهيم التحاور والتواصل والإقناع، منوها بأن إدارة المتحف تعمل بدأب على إنجاز أكبر قدر من المشروعات الثقافية.

وأكد أن الهدف من الدورة رفع مهارة المتعاملين مع الزائرين فى الخطوط الأمامية، لذلك تناول التدريب كيفية إدارة وحل المشاكل والتواصل مع الزائرين، مما يساعدهم في فهم الغضب واحتياجات الزائر وكيفية العمل على تحقيقها.

وأضاف غنيم، أن تلك الدورات التدريبية والتأهيلية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل وجودته وتنمية العنصر البشرى والخدمات المقدمة للزائرين ، وسوف يتم تنظيم سلسلة أخرى من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أوضحت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف، أن البرنامج الذي استمر لمدة يومين اشتمل على محاضرات وتدريب عملي تحت إشراف الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، وقام بإلقاء المحاضرات والتدريب كل من الدكتور أحمد عبد العليم النشرتى محاضر وأخصائي سياحى بوزارة السياحة والآثار، وكانت بعنوان "إدارة الغضب وإدارة الوقت" والدكتور عادل ثابت مدير إدارة التفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية محاضرة بعنوان "خدمة العملاء والتواصل.

وأضافت "فيروز"، أنه تم تدريب المشاركين في الدورة التدريبية على معرفة الاحتياجات الأساسية للعميل، طرق فن إدارة الغضب ومهارات السيطرة والتحكم بالغضب والتعامل مع غضب ومساعدة الآخرين، وكيفية التصرف مع الشخص الغاضب.

وأشارت الدكتورة مها سويلم المشرف على إدارة التدريب بالمتحف، إلى أن التدريب شمل العديد من الإدارات ذات الصلة والتعامل المباشر مع الزائرين منها العلاقات العامة والاستقبال والأمن الإداري والتذاكر والأثريين والمرممين والإداريين.