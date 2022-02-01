وزير السياحة يلتقي سفيرة سويسرا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيرة ايفون باومان سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة والتي تولت مهام منصبها مؤخراً خلفا للسفير بول جارنية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وبحسب بيان اليوم، حضر اللقاء، الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وأكد الوزي، أن العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات ولا سيما مجال السياحة والآثار، مشيرا إلى أن السائحين السويسريين كانوا من أوائل السائحين الذين زاروا مصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو ٢٠٢٠ مما يدل على ثقتهم وثقة حكومتهم بأمان المقصد السياحي المصري.

ومن جانبها، هنأت السفيرة الوزير على احتفاليتي الأقصر وموكب المومياوات الملكية، مشيدة بالجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية للترويج للسياحة والآثار المصرية.

وتطرق الحديث، إلى دعم التعاون بين البلدين في مجالات تدريب العاملين في مجال السياحة وإدارة الفنادق والترميم والمتاحف ورفع الوعي السياحي والأثري وتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأبدت السفيرة خلال الاجتماع، رغبتها في قيام أحد أشهر الفنانين الرسامين السويسريين بعرض أعماله الفنية بأحد المواقع الأثرية المصرية المكشوفة.