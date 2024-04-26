هشام عبدالعزيز خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة 26 أبريل 2024م بعنوان: "تطبيقات حسن الخلق"، من مسجد النصر بالعريش بشمال سيناء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن "الثوابت المصرية الراسخة" التي تحرص مصر على العمل بشأنها فيما يتعلق بالموقف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت 200 يوم.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"42" لتحرير سيناء، الخميس، إن "التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والموقف المصرى الواضح منذ اللحظة الأولى، الرافض تماماً لأى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمـاية لأمـن مصـر القومــى، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل فى إطارها بهدف أسمى وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة لصالح جميع شعوبها".