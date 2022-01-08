إزالة الحي السادس بمدينة نصر.. مصدر: قرار مرتقب بنزع ملكية المنطقة للمنفعة العامة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، تطورات الاوضاع بالنسبة لهدم منطقة الحي السادس بغرب مدينة نصر.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة من قبل محافظ القاهرة لتلقي طلبات المواطنين وحصر العقارات الموجودة والتي ستشملها عملية التطوير.

وأضاف المصدر، أنه عقب الانتهاء من الحصر الكامل وإعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل نائب المنطقة الشرقية ومحافظ القاهرة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر بعد ذلك صدور قرار بنزع ملكية هذه العقارات من أجل أعمال المنفعة العامة ونشره في الجريدة الرسمية.

وتسعى الحكومة ومحافظة القاهرة لإزالة منطقة الحي السادس في مدينة نصر غرب وذلك من أجل إعادة تطويرها وتنفيذ مخطط للتطوير.

ويعقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، في الفترة الحالية مجموعة من اللقاءات مع الأهالي وممثلين عن السكان من أجل الاستماع لمطالبهم وبحث مقترحاتهم.​