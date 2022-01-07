"مياه الجيزة ": قطع الخدمة لمدة 8 ساعات ببعض مناطق المحافظة في هذا التوقيت

12:52 م الجمعة 07 يناير 2022
"مياه الجيزة ": قطع الخدمة لمدة 8 ساعات ببعض مناطق المحافظة في هذا التوقيت

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق ( كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفر نصار ) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق ٨/ ١ /٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة في بيان لها، الجمعة، سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى.

قطع المياه مياه الشرب مياه الجيزة الصرف الصحى الشبكة القومية لمترو الأنفاق

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