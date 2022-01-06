المقاولون العرب تنشر صور نفق وكوبري تقاطع 8 بطريق الواحات

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كتب- مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لمشروعي كوبري ونفق تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعلن عن بدء التشغيل التجريبي لكوبري ونفق تقاطع 8 بطريق الواحات.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن مشروع تقاطع 8 "كوبري + نفق" بمدينة 6 أكتوبر، تم تنفيذه والانتهاء منه في إطار تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وإزالة أي عقبات.

وأضاف النجار، لمصراوي، أن النفق والكوبري لهما أهمية كبيرة في تحقيق السيولة المرورية للقاطنين والمترددين على مدن أكتوبر.

وتابع: "طول النفق يبلغ 800 متر، ويضم 4 حارات مرورية، بعرض 16 مترًا، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري".

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