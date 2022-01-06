"المحطات النووية" تشارك في "إكسبو دبي" بندوة حول برنامج مصر النووي

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشاركة هيئة المحطات النووية في معرض إكسبو دبي خلال الأسبوع القادم.

وأوضح الوكيل، في تصريحات خاصة،أن الهيئة ستشارك في المعرض بندوة عن "البرنامج النووي المصري لإنشاء محطات القوى النووية وتأثير مشروع محطة الضبعة النووية على الاقتصاد القومي المصري بجانب القبول المجتمعي"‏، وذلك في يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يناير 2022.

وأشار إلى أن الهدف من المشاركة في معرض إكسبو دبي هو تبادل الخبرات والدروس المستفادة والتجارب السابقة بين الدول العربية بعضها البعض، كما أنه يأتي في إطار أهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى حرص هيئة المحطات النووية على المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية.

وأكد رئيس الهيئة على السعي الدائم لزيادة مساحة العمل العربي المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتطبيق التكنولوجيا النووية بأمان وفعالية.

يذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تقدمت في نهاية العام الماضي وتحديدا في يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة من محطة الضبعة النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مستوفيا كافة الوثائق والمستندات وفقا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010، حيث إن طلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية قد تم في 29/6/2021.

ويعتبر مشروع محطة الضبعة النووي لتوليد الكهرباء نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري وجزء مهم في مزيج الطاقة بمصر.

وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 وحدات طاقة تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات بمفاعلات من نوعية الماء المضغوط المبرد بالماء VVER-1200 من الجيل الثالث المطور GEN3+ والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا.​